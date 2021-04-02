"Реал" готов продать летом четырёх игроков
Мадридский "Реал" надеется заработать на продаже нескольких футболистов, чтобы летом купить Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.
В связи с этим, как сообщает The Times, королевский клуб готов выставить на трансфер четырёх игроков.
"Сливочные" ждут предложений по полузащитникам Дани Себальосу и Мартину Эдегору, а также форвардам Гарету Бэйлу и Луке Йовичу.
Стоит отметить, что "Реал" и ранее прилично сэкономил, не подписав ни одного новичка в течение трёх подряд трансферных окон.
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|20
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|Барселона
|19
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|20
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Бетис
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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