"Реал" готов продать летом четырёх игроков

Мадридский "Реал" надеется заработать на продаже нескольких футболистов, чтобы летом купить Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

В связи с этим, как сообщает The Times, королевский клуб готов выставить на трансфер четырёх игроков.

"Сливочные" ждут предложений по полузащитникам Дани Себальосу и Мартину Эдегору, а также форвардам Гарету Бэйлу и Луке Йовичу.

Стоит отметить, что "Реал" и ранее прилично сэкономил, не подписав ни одного новичка в течение трёх подряд трансферных окон.

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