"Реал" готов продать Луку Йовича

"Реал" готов этим летом рассмотреть предложения по трансферу нападающего Луки Йовича. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 22-летний футболист не убедил руководство "сливочных", поэтому они готовы расстаться с ним за меньшую сумму, чем потратили.

Напомним, форвард пришел в мадридский клуб в начале сезона из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. Его соглашение с "Реалом" рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 15 матчах, забив 2 гола и сделав 1 голевую передачу.

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