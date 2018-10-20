"Реал" готов продать Марко Асенсио

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"Реал" готов продать Марко Асенсио

Мадридский "Реал" готов расстаться со своим вингером Марко Асенсио, который ранее считался неприкасаемым игроком, сообщает The Mirror.

22-летний испанец не оправдал возложенных на него ожиданий, поэтому руководство королевского клуба решило повыгоднее его продать.

"Сливочные" оценивают перспективного полузащитника в 113 миллионов евро. Трансфер может состояться уже в январе.

За ситуацией внимательно следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль".

Асенсио выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 102 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу". Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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