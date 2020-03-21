"Реал" готов продать Милитао

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"Реал" готов продать Милитао

Мадридский "Реал" разочарован игрой новичка команды Эдера Милитао в текущем сезоне.

В связи с этим, как сообщает Don Balon, королевский клуб готов рассмотреть предложения о продаже бразильца.

Напомним, что в 2019 году "сливочные" заплатили "Порту" за 22-летнего футболиста 50 миллионов евро.

В этом сезоне Милитао провёл за "Реал" всего 13 матчей, получив в них три жёлтых карточки. Его контракт с "бланкос" рассчитан до 2025 года.

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