"Реал" готов продать полузащитника Родригеса

"Реал" готов расстаться с полузащитником Хамесом Родригесом этим летом. На данный момент футболист играет в составе "Баварии", которая имеет право выкупа колумбийца за 40 миллионов евро. Об этом информирует El Confidencial.

По данным издания, "Реал" готов продать Родригеса за 50 миллионов евро. готов расстаться с Хамесом за 50 миллионов евро.

Колумбиец играет в составе "Реала" с лета 2013 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 22 матчах в Бундеслиги, отметившись 4 голами и 4 ассистами.

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