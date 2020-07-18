"Реал" готов продать Регилона

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"Реал" готов продать Регилона

Мадридский "Реал" всерьёз рассматривает вариант с продажей защитника Серхио Регилона, сообщает Marca.

По сведениям издания, 23-летний испанец хочет получать стабильную игровую практику, а тренерский штаб "бланкос" не может ему это гарантировать.

Зато трансфер воспитанника позволит выручить королевскому клубу немалую сумму на покрытие дефицита бюджета, возникшего из-за "коронавирусного кризиса".

Текущий сезон Регилон проводит в аренде в "Севилье", сыграл 33 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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