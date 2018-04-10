"Реал" готов продать своего хавбека "Ливерпулю"

Теги реал мадридливерпульдани себальосюрген клопп

"Реал" готов продать своего хавбека "Ливерпулю"Мадридский "Реал" готов продать своего полузащитника Дани Себальоса "Ливерпулю", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 21-летнего хавбека "сливочных" заинтересован лично главный тренер "красных" Юрген Клопп. Учитывая, что с момента своего прибытия на "Сантьяго Бернабеу" бывший игрок "Бетиса" не смог стать игроком основного состава, королевский клуб будет не против его продать.

В нынешнем сезоне Себальос забил 2 мяча в 19 матчах за "Реал".

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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