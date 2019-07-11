"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Погба

Мадридский "Реал" не отказался от идеи купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Однако, как сообщает Goal.com, у королевского клуба пока не хватает денег на трансфер звёздного француза.

Чтобы выручить дополнительные средства, "бланкос" готовы продать троих игроков. Речь идёт об Иско, Хамесе Родригесе и Гарете Бэйле.

Напомним, что "МЮ" требует за Погба 170 миллионов евро и не намерен идти на уступки.

Не пропустите: Надаль высказался о возможном переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru