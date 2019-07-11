"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Погба

1 Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбахамес родригесискогарет бэйлтрансферы

"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Погба

Мадридский "Реал" не отказался от идеи купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Однако, как сообщает Goal.com, у королевского клуба пока не хватает денег на трансфер звёздного француза.

Чтобы выручить дополнительные средства, "бланкос" готовы продать троих игроков. Речь идёт об Иско, Хамесе Родригесе и Гарете Бэйле.

Напомним, что "МЮ" требует за Погба 170 миллионов евро и не намерен идти на уступки.

Не пропустите: Надаль высказался о возможном переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Продайте Иско и Бэйла,Хамес,лично мне предпочтительней Погба,хотя по стилю схожи.

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