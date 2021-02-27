"Реал" готов продать Варана летом, но при одном условии

В мадридском "Реале" не исключают продажу центрального защитника Рафаэля Варана, утверждает AS.

По сведениям издания, "сливочные" будут открыты для предложений по трансферу француза, если до лета с ним не начнутся переговоры о продлении контракта, истекающего в 2022 году.

Королевский клуб хотел бы сохранить в составе 27-летнего футболиста, но тот не спешит обсуждать заключение нового соглашения.

В связи с этим "Реал" допускает уход Варана в ближайшее межсезонье, но только за очень солидную компенсацию.

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