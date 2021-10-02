"Реал" готов продлить контракт с Модричем

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"Реал" готов продлить контракт с Модричем

Фото инстаграм Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может остаться в королевском клубе и после нынешнего сезона.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2022 года.

Однако, как сообщает Marca, руководство "сливочных" открыто для переговоров о продлении контракта с хорватским ветераном.

Сам 36-летний футболист хотел бы завершить в "Реале" свою профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Модрич сыграл 6 матчей в составе "бланкос" и сделал 1 ассист.

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