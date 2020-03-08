"Реал" готов продлить контракт с Вараном

"Реал" планирует подписать новый контракт с центральным защитником Рафаэлем Вараном. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Никола Скира.

Стороны хотят подписать соглашение до 2025 года.

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне защитник провел 32 матча, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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