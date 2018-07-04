"Реал" готов рассмотреть предложение "Ювентуса" по Роналду

Мадридский "Реал" готов рассмотреть предложение туринского "Ювентуса" по своему ведущему форварду Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Sky Sports, королевский клуб вполне может расстаться с 33-летним португальцем, если "старая синьора" предложит за него 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru