"Реал" готов рассмотреть предложение "Ювентуса" по Роналду

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"Реал" готов рассмотреть предложение "Ювентуса" по РоналдуМадридский "Реал" готов рассмотреть предложение туринского "Ювентуса" по своему ведущему форварду Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Sky Sports, королевский клуб вполне может расстаться с 33-летним португальцем, если "старая синьора" предложит за него 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним,  агент Роналду прямо заявил о возможном переходе Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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