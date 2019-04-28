"Реал" готов расстаться с Асенсио

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может покинуть клуб, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, королевский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку проявляют "Бавария", "Ливерпуль" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом с рассчитан до июня 2023 года.

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