"Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом

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"Реал" готов расстаться с Азаром и БэйломФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, мадридский "Реал" готов продать Эдена Азара и Гарета Бэйла этим летом.

"Сливочные" выслушают предложения по этим игрокам. Также руководство клуба готово вести переговоры по Луке Йовичу, который провел последние полгода в "Айнтрахте" на правах аренды.

По информации источника, "Реал" хочет получить средства на подписания Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

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