"Реал" готов расстаться с Бэйлом

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"Реал" готов расстаться с Бэйлом

Руководство "Реала" приняло решение продать Гарета Бэйла.

Как сообщает Mirror, в мадридском клубе недовольны постоянными травмами валлийца и готовы отпустить его в другой клуб за 96 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны "Манчестер Юнайтед".

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