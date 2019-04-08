"Реал" готов расстаться с двумя игроками ради покупки Азара

Мадридский "Реал" планирует выручить дополнительные средства от продажи своих футболистов для приобретения вингера "Челси" Эдена Азара, сообщает AS.

По сведениям издания, чтобы удовлетворить финансовые требования "синих", которые готовы расстаться с бельгийцем за 116 миллионов евро, королевский клуб намерен выставить на трансфер Матео Ковачича и Хамеса Родригеса.

В текущем сезоне хорват на правах аренды выступает как раз за "Челси", а колумбиец - за "Баварию".

Стоимость Ковачича, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро, а Хамеса - в 65 миллионов.

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