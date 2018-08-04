Мадридский "Реал" готов расстаться с еще одним своим защитником, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, вслед за Тео Эрнандесом, который близок к переходу в "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, покинуть "Сантьяго Бернабеу" должен и Фабиу Коэнтрау, проведший прошлый сезон в аренде в лиссабонском "Спортинге". Королевский клуб уже дал свое соглашение 30-летнему беку, чтобы тот подыскивал себе новую команду.

Напомним, "Реал" готовит новый щедрый контракт для Модрича. | soccernews.ru