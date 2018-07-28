"Реал" готов расстаться с еще одним защитником

Мадридский "Реал" готов расстаться с еще одним своим защитником - Хесусом Вальехо, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на расставании с 21-летним беком настаивает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги. По мнению наставника "сливочных", лучшим вариантом для карьеры перспективного игрока будет его уход в аренду для получения стабильной игровой практики.

Напомним, покинуть "Реал" может и Тео Эрнандес. | soccernews.ru