"Реал" готов расстаться с еще одним защитником

Теги реал мадридхулен лопетегихесус вальехо

"Реал" готов расстаться с еще одним защитникомМадридский "Реал" готов расстаться с еще одним своим защитником - Хесусом Вальехо, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на расставании с 21-летним беком настаивает лично новоиспеченный главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги. По мнению наставника "сливочных", лучшим вариантом для карьеры перспективного игрока будет его уход в аренду для получения стабильной игровой практики.

Напомним, покинуть "Реал" может и Тео Эрнандес. | soccernews.ru

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