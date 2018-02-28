"Реал" готов расстаться с Иско

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"Реал" готов расстаться с ИскоБлижайшим летом мадридский "Реал" будет готов расстаться со своим полузащитником Иско, информирует Le 10 Sports со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, руководство королевского клуба вполне может продать 25-летнего хавбека, если по нему в межсезонье поступит достойное предложение.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, в подписании Иско заинтересован Моуринью. | soccernews.ru

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