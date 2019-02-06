"Реал" готов расстаться с одной из своих звезд ради покупки Азара
Мадридский "Реал" может расстаться с полузащитником Иско, чтобы иметь возможность купить хавбека "Челси" Эдена Азара, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, "Челси" оценивает Азара не менее, чем в 112 миллионов евро. Чтобы собрать такую сумму "Реал" готов продать Иско, которым интересуются "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Сити".
Напомним, что у 26-летнего Иско конфликт с главным тренером королевского клуба Сантьяго Солари и он потерял место в основном составе.
Что касается 28-летнего Азара, то он отказался продлевать контракт с "Челси", истекающий летом 2020 года, ради перехода в "Реал".
Не пропустите: Президент "Барселоны" оценил возможность приобретения Иско. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11