"Реал" готов расстаться с одной из своих звезд ради покупки Азара

Мадридский "Реал" может расстаться с полузащитником Иско, чтобы иметь возможность купить хавбека "Челси" Эдена Азара, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, "Челси" оценивает Азара не менее, чем в 112 миллионов евро. Чтобы собрать такую сумму "Реал" готов продать Иско, которым интересуются "Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Сити".

Напомним, что у 26-летнего Иско конфликт с главным тренером королевского клуба Сантьяго Солари и он потерял место в основном составе.

Что касается 28-летнего Азара, то он отказался продлевать контракт с "Челси", истекающий летом 2020 года, ради перехода в "Реал".

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