"Реал" готов расстаться с Роналду, если сумеет приобрести Неймара



"Реал" может продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов расстаться с форвардом, но лишь в случае приобретения форварда ПСЖ Неймара.

При этом парижский клуб не согласен на обмен Неймара на Роналду.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар является приоритетной целью "Реала" следующим летом.

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