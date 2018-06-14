"Реал" готов расстаться с Вараном

Мадридский "Реал" готов расстаться со своим защитником Рафаэлем Вараном, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что новоиспеченный главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги не видит 25-летнего бека игроком стартового состава своей команды. Поэтому в случае, если по французу поступит выгодное предложение, королевский клуб будет готов его внимательно изучить.

Напомним, Лопетеги определил двух кандидатов на замену Бензема. | soccernews.ru