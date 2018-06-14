"Реал" готов расстаться с Вараном

4 Теги реал мадридрафаэль варанхулен лопетеги

"Реал" готов расстаться с ВараномМадридский "Реал" готов расстаться со своим защитником Рафаэлем Вараном, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что новоиспеченный главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги не видит 25-летнего бека игроком стартового состава своей команды. Поэтому в случае, если по французу поступит выгодное предложение, королевский клуб будет готов его внимательно изучить.

Напомним, Лопетеги определил двух кандидатов на замену Бензема. | soccernews.ru

Комментарии
РМ

хороший вариант Боатенг в место Варана.

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Pacman

Сейчас ему 25 лет но он уже много трофеев уже успел выиграть с Реалом

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Sergio Ramos

Зачем продавать?? Хороший центральный защитник

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ВИКТОР

в барсу его

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