"Реал" готов сделать Азара своим самым высокооплачиваемым игроком
Мадридский "Реал" готов сделать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара своим самым высокооплачиваемым игроком.
Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб готов предложить бельгийцу контракт с окладом в 15 миллионов евро за сезон чистыми. Таким образом, лидер "аристократов" в зарплатной ведомости "сливочных" станет вровень с их главной звездой Гаретом Бэйлом.
Напомним, в "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить новую команду. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" и "Уфа" узнали потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду ЛЕ: итоги жеребьевки
-
"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ
-
Крыховяк может обойтись "Локомотиву" в 15 миллионов евро
-
В чем будут играть клубы Бундеслиги в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
-
"Боруссия" на последних минутах вырвала победу у "Ливерпуля"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 июля
-
"Севилья" может подписать воспитанника "Барселоны"
-
"Челси" предложил Азару суперконтракт
-
Юношеский чемпионат Европы-2018: определились полуфиналисты
-
"Интер" и "Рома" интересуются хавбеком сборной Мексики
-
Фанаты "Ромы" не встретились с Малкомом в аэропорту, "Бордо" отменил сделку
-
Форвард "Динамо" поставил клуб на один уровень со "Спартаком", ЦСКА и "Зенита"
-
"Барселона" пытается перехватить Малкома у "Ромы"
-
"Фенербахче" хочет арендовать хавбека "Барселоны"
-
"Вердер" может арендовать игрока "Челси"
-
Турецкая федерация футбола поддержала Озила
-
Березуцкий сделал заявление о завершении карьеры
-
Бразильский клуб сделал очередное предложение по игроку ЦСКА
-
"Атлетико" пополнился молодым уругвайцем
-
Турецкий клуб объявил о переходе игрока "Барселоны"
-
Форвард "Ромы" близок к переходу в клуб Серии А
-
Роналду шокировал врачей "Ювентуса"
-
"Зенит" переманил специалиста "Манчестер Юнайтед"
-
Церковь выступила против продажи пива на стадионах
-
"Севилья" договорилась о переходе игрока "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20