"Реал" готов сделать Азара своим самым высокооплачиваемым игроком

Мадридский "Реал" готов сделать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб готов предложить бельгийцу контракт с окладом в 15 миллионов евро за сезон чистыми. Таким образом, лидер "аристократов" в зарплатной ведомости "сливочных" станет вровень с их главной звездой Гаретом Бэйлом.

Напомним, в "Реале" определились со звездой, вокруг которой будут строить новую команду. | soccernews.ru