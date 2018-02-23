"Реал" готов сделать Де Хеа своим вторым самым высокооплачиваемым игроком

Мадридский "Реал" готов сделать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа своим вторым самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае подписания 27-летнего вратаря "красных дьяволов" королевский клуб будет готов платить ему 20 миллионов евро за сезон. При таком раскладе размер оклада Де Хеа будет вторым по величине в стане "сливочных" - больше него будет зарабатывать только ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" сделает выбор между Де Хеа и Куртуа до апреля. | soccernews.ru