"Реал" готов сделать Де Хеа своим вторым самым высокооплачиваемым игроком

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеакриштиану роналду

"Реал" готов сделать Де Хеа своим вторым самым высокооплачиваемым игрокомМадридский "Реал" готов сделать голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа своим вторым самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае подписания 27-летнего вратаря "красных дьяволов" королевский клуб будет готов платить ему 20 миллионов евро за сезон. При таком раскладе размер оклада Де Хеа будет вторым по величине в стане "сливочных" - больше него будет зарабатывать только ведущий бомбардир команды Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" сделает выбор между Де Хеа и Куртуа до апреля. | soccernews.ru

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