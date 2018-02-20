"Реал" готов сделать Кейна своим самым высокооплачиваемым игроком

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнкриштиану роналду

"Реал" готов сделать Кейна своим самым высокооплачиваемым игрокомМадридский "Реал" готов сделать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае подписания 24-летнего нападающего "шпор", королевский клуб планирует предложить ему оклад в размере 23-х миллионов евро в год, которые на сегодняшний день в стане "сливочных" получает только Криштиану Роналду.

Напомним, "Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов