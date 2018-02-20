"Реал" готов сделать Кейна своим самым высокооплачиваемым игроком

Мадридский "Реал" готов сделать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае подписания 24-летнего нападающего "шпор", королевский клуб планирует предложить ему оклад в размере 23-х миллионов евро в год, которые на сегодняшний день в стане "сливочных" получает только Криштиану Роналду.

Напомним, "Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru