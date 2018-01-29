"Реал" готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты
Мадридский "Реал" готов сделать форварда французского ПСЖ Неймара самым высокооплачиваемым игроком планеты.
Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, королевский клуб намерен предложить бразильцу подписать контракт с окладом в размере 50-ти миллионов евро за сезон "чистыми", что вдвое превышает оклад ведущего бомбардира "сливочных" Криштиану Роналду.
Напомним, Перес изменил свою позицию по трансферу Неймара. | soccernews.ru
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|Атлетик Бильбао
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