"Реал" готов сделать Почеттино одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира

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"Реал" готов сделать Почеттино одним из самых высокооплачиваемых тренеров мираМадридский "Реал" готов сделать наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Так, согласно информации The Sun, королевский клуб предложил 46-летнему специалисту контракт с окладом в размере 20-ти миллионов евро за сезон, что более чем в два раза превышает 9,5 миллиона евро, которые он в настоящее время получает в стане "шпор".

Почеттино возглавил "Тоттенхэм" летом 2014-го года. За это время аргентинцу не удалось выиграть хотя бы один трофей с командой.

Напомним, "Реал" восстановил в должности специалиста, который работал при Зидане. | soccernews.ru

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