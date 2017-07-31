"Реал" готов сделать свое финальное предложение по Мбаппе

Мадридский "Реал" готов сделать свое финальное предложение по форварду "Монако" Килиану Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб намерен предложить монегаскам за их 18-летнего нападающего 130 миллионов евро. Это предложение будет последним для "сливочных" по перспективному футболисту - увеличивать его действующий обладатель кубка чемпионов в дальнейшем уже не будет.

Напомним, Месси не поддержал идею с приобретением "Барселоной" Мбаппе. | soccernews.ru