"Реал" готов сделать свое финальное предложение по Мбаппе

Теги килиан мбаппереал мадридмонако

"Реал" готов сделать свое финальное предложение по МбаппеМадридский "Реал" готов сделать свое финальное предложение по форварду "Монако" Килиану Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб намерен предложить монегаскам за их 18-летнего нападающего 130 миллионов евро. Это предложение будет последним для "сливочных" по перспективному футболисту - увеличивать его действующий обладатель кубка чемпионов в дальнейшем уже не будет.

Напомним, Месси не поддержал идею с приобретением "Барселоной" Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов