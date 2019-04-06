"Реал" готов сделать все возможное для перехода Погба

"Реал" намерен приобрести игрока "Челси" Эдена Азара, который является приоритетной трансферной целью команды. Вторым по значимости переходом является полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, утверждает Marca.

По данным источника, в покупке Погба заинтересован непосредственно главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Для того, чтобы француз перешел в "Реал", руководство команды готово выделить необходимую сумму.

Трансферная стоимость игрока - 90 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист участвовал в 39 матчах, в которых отметился 14 голами и 11 ассистами.

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