"Реал" готов снизить цену на Бэйла

Мадридский "Реал" намерен избавиться от валлийского полузащитника Гарета Бэйла, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, королевский клуб готов снизить цену на футболиста до 70 миллионов евро. При этом сам игрок не хочет переходить в другой клуб.

Интерес к Бэйлу проявляет "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 28-летний хавбек провел за "Реал" 33 матча, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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