"Реал" готов снизить цену на Бэйла

1 Теги реал мадридгарет бэйл

"Реал" готов снизить цену на БэйлаМадридский "Реал" готов снизить цену на своего вингера Гарета Бэйла, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, королевский клуб вполне будет готов отпустить 28-летнего валлийца этим летом в другой клуб, если получит по нему предложение в размере 140 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в России. | soccernews.ru

Комментарии
Квинколобик

думаю и 140 не придет

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