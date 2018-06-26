"Реал" готов снизить цену на Бэйла

Мадридский "Реал" готов снизить цену на своего вингера Гарета Бэйла, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, королевский клуб вполне будет готов отпустить 28-летнего валлийца этим летом в другой клуб, если получит по нему предложение в размере 140 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" продолжает внимательно следить за одним из открытий ЧМ в России. | soccernews.ru