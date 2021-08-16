"Реал" готов снизить цену на Эдегора

Фото инстаграм Мартина Эдегора

Мадридский "Реал" может пойти на уступки в вопросе продажи полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC.

По информации источника, "бланкос" готовы снизить цену на звёздного норвежца до 30 миллионов евро.

Ранее королевский клуб оценивал своего хавбека в сумму от 40 до 50 миллионов.

За ситуацией с Эдегором следит лондонский "Арсенал", который уже брал его в аренду в начале этого года.

"Канониры" согласны купить 22-летнего игрока при условии уменьшения его стоимости.

Не пропустите: Погба может перейти в "Реал" бесплатно. | http://soccernews.ru