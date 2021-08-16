"Реал" готов снизить цену на Эдегора
Фото инстаграм Мартина Эдегора
Мадридский "Реал" может пойти на уступки в вопросе продажи полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC.
По информации источника, "бланкос" готовы снизить цену на звёздного норвежца до 30 миллионов евро.
Ранее королевский клуб оценивал своего хавбека в сумму от 40 до 50 миллионов.
За ситуацией с Эдегором следит лондонский "Арсенал", который уже брал его в аренду в начале этого года.
"Канониры" согласны купить 22-летнего игрока при условии уменьшения его стоимости.
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