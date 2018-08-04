"Реал" готов снизить цену на Модрича

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"Реал" готов снизить цену на Модрича

Мадридский "Реал" готов снизить цену на своего ведущего полузащитника Луку Модрича.

Как сообщает Football Italia, президент королевского клуба Флорентино Перес согласен расстаться с 32-летним хорватом за 60 миллионов евро.

Ранее руководитель "Реала" оценивал вице-чемпиона мира в 750 миллионов.

"Интер", который считается главным претендентом на Модрича, рассчитывает арендовать хавбека с обязательством последующего выкупа.
 
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