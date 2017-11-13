"Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла

Руководство мадридского "Реала" готово снизить трансферную стоимость вингера Гарета Бэйла, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб согласится на продажу 28-летнего валлийца, если за него предложат 70-80 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "Манчестер Юнайтед" предлагал за Бэйла 120 миллионов, но "Реал" отказался расставаться с игроком.

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