"Реал" готов сорвать трансфер Гризманна в "Барселону"

Мадридский "Реал" готов сорвать трансфер форварда другой команды из столицы Испании "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

Как информирует L'Equipe, королевский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего нападающего "матрасников", сумма отступных за которого следующим летом снизится с 200 до 100 миллионов евро. Видеть соотечественника в числе своих подопечных возжелал лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.