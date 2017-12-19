"Реал" готов сорвать трансфер Гризманна в "Барселону"

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"Реал" готов сорвать трансфер Гризманна в "Барселону"Мадридский "Реал" готов сорвать трансфер форварда другой команды из столицы Испании "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

Как информирует L'Equipe, королевский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего нападающего "матрасников", сумма отступных за которого следующим летом снизится с 200 до 100 миллионов евро. Видеть соотечественника в числе своих подопечных возжелал лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление центра своей обороны. | soccernews.ru

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