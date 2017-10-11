"Реал" готов совершить мегаобмен с "Тоттенхэмом"

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"Реал" готов совершить мегаобмен с "Тоттенхэмом"Мадридский "Реал" готов совершить мегаобмен игроками с лондонским "Тоттенхэмом", информирует Diaro Gol.

Так, по сведениям источника, за форварда "шпор" Харри Кейн королевский клуб намерен предложить англичанам солидную денежную компенсацию и одного из своих ведущих игроков - полузащитника Луку Модрича, вингера Гарета Бэйла или нападающего Карима Бензема.

Напомним, "Реал" интересуется еще одним хавбеком "Бетиса". | soccernews.ru

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Алексей

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