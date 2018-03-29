"Реал" готов удовлетворить финансовые аппетиты Умтити и заплатить за него 60 миллионов евро

Теги реал мадридбарселонасамюэль умтити

"Реал" готов удовлетворить финансовые аппетиты Умтити и заплатить за него 60 миллионов евроМадридский "Реал" готов удовлетворить финансовые аппетиты ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити.

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, королевский клуб внимательно следит за ситуацией с продлением действующего соглашения 24-летнего бека с "сине-гранатовыми". В случае, если стороны не смогут достичь компромисса, "сливочные" будут готовы заплатить за француза 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с "Барсой", а самому игроку предложить оклад в 9 миллионов евро в год - именно такой оклад игрок затребовал от каталонского гранда.

Напомним, "Реал" определился с очередной своей приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru

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