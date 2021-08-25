"Реал" готов увеличить свое предложение по Мбаппе

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"Реал" готов увеличить свое предложение по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе в ближайшее время может перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает MadridistaReal, королевский клуб готов увеличить свое предложение по футболисту.

По информации источника, парижане хотят получить 180 миллионов евро и 35 миллионов дополнительно, чтобы расплатиться с "Монако".

"Сливочные" не готов платить такие деньги, но сделают предложение, которое будет больше, нежели 160 миллионов евро предложенные ранее.

Также не пропустите: Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе. | http://soccernews.ru
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Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе

Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе

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