"Реал" готов увеличить зарплату Варану в 1,5 раза
"Реал" хочет предложить Рафаэлю Варану увеличение оклада в 1,5 раза для того, чтобы тот остался в команде. Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что 25-летний француз хочет перейти в другой клуб. Контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Отступные составляют 500 миллионов евро.
Руководство мадридского клуба сообщило игроку, что его зарплата может вырасти с 6 млн. ерво до 9. Если футболист согласится с этим условием, то он станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала".
Варан перешел в "Реал" в 2011 году, клуб выкупил футболиста за 10 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23