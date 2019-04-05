"Реал" готов увеличить зарплату Варану в 1,5 раза

Теги реал мадридрафаэль варан

"Реал" готов увеличить зарплату Варану в 1,5 раза

"Реал" хочет предложить Рафаэлю Варану увеличение оклада в 1,5 раза для того, чтобы тот остался в команде. Об этом сообщает AS. 

Ранее сообщалось, что 25-летний француз хочет перейти в другой клуб. Контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Отступные составляют 500 миллионов евро.

Руководство мадридского клуба сообщило игроку, что его зарплата может вырасти с 6 млн. ерво до 9. Если футболист согласится с этим условием, то он станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала".

Варан перешел в "Реал" в 2011 году, клуб выкупил футболиста за 10 млн евро. 

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