"Реал" готов в полтора раза увеличить оклад Роналду

Теги криштиану роналдуреал мадрид

"Реал" готов в полтора раза увеличить оклад РоналдуМадридский "Реал" готов увеличить размер оклада своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду в полтора раза.

Так, по сведениям El Chiringuito, в ближайшее время "сливочные" предложат 33-летнему форварду продлить его действующий контракт с повышением ему заработной платы с 23-х миллионов до 35-ти миллионов евро за сезон.

Ожидается, что португалец ответит согласием на данное предложение своего клуба.

Напомним, Вальдано рассказал о соперничестве Месси и Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов