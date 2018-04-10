"Реал" готов в полтора раза увеличить оклад Роналду

Мадридский "Реал" готов увеличить размер оклада своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду в полтора раза.

Так, по сведениям El Chiringuito, в ближайшее время "сливочные" предложат 33-летнему форварду продлить его действующий контракт с повышением ему заработной платы с 23-х миллионов до 35-ти миллионов евро за сезон.

Ожидается, что португалец ответит согласием на данное предложение своего клуба.

Напомним, Вальдано рассказал о соперничестве Месси и Роналду. | soccernews.ru