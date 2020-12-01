"Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе

Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить следующим летом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации El Chiringuito TV, королевский клуб готов включить вингера Эдена Азара в сделку по 21-летнему французу.

Ранее сообщалось, что "сливочные" не смогут позволить себе трансфер чемпиона мира-2018 по окончании этого сезона из-за финансового кризиса.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 135 матчей, забил 99 голов и сделал 58 ассистов. Его рыночная стоимость - 180 миллионов евро.

Азар выступает за "Реал" с 2019 года, сыграл 28 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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