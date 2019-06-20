"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару

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"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару

Мадридский "Реал" не теряет надежд заполучить форварда ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб готов предложить за звёздного бразильца 130 миллионов евро и одного из своих игроков - Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.

Стоит отметить, что сам Неймар хочет вернуться в "Барселону", откуда он ушёл два года назад за 222 миллиона евро.

Что касается Бэйла и Хамеса, то оба футболиста не входят в планы тренерского штаба "бланкос".

Ранее стало известно, что ПСЖ оценивает свою звезду в 300 миллионов евро.

Не пропустите: Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент. | http://soccernews.ru
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