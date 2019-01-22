"Реал" готов включить Хамеса в громкую летнюю сделку
Мадридский "Реал" готов включить своего полузащитника Хамеса Родригеса в громкую летнюю сделку, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб может отдать 27-летнего колумбийца "Тоттенхэму", чтобы снизить цену на Кристиана Эриксена, который является одной из приоритетных целей "бланкос".
Напомним, что Хамес с лета 2017 года выступает за "Баварию" на правах аренды. У мюнхенцев есть право выкупа футболиста за 42 миллиона евро. Интерес к хавбеку проявляет лондонский "Арсенал".
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