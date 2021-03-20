"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналдуискотрансферы

"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду

Фото Marca

Мадридский "Реал" готовит предложение по трансферу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации Cuatro, королевский клуб собирается включить в сделку полузащитника Иско, чтобы не тратить много денег на подписание португальца.

Кроме того, учитывая возраст 36-летнего футболиста, ему планируют предложить только годичный контракт.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Рыночная стоимость звёздного форварда сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду высказался о получении награды лучшему игроку прошлого сезона Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных

Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов