"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
Фото Marca
Мадридский "Реал" готовит предложение по трансферу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
По информации Cuatro, королевский клуб собирается включить в сделку полузащитника Иско, чтобы не тратить много денег на подписание португальца.
Кроме того, учитывая возраст 36-летнего футболиста, ему планируют предложить только годичный контракт.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
Рыночная стоимость звёздного форварда сейчас оценивается в 60 миллионов евро.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Реал Вальядолид
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