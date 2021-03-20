"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду

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Мадридский "Реал" готовит предложение по трансферу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации Cuatro, королевский клуб собирается включить в сделку полузащитника Иско, чтобы не тратить много денег на подписание португальца.

Кроме того, учитывая возраст 36-летнего футболиста, ему планируют предложить только годичный контракт.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Рыночная стоимость звёздного форварда сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

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