"Реал" готов включить в будущую сделку по Салаху трех своих игроков

Теги реал мадридливерпульмохамед салахисколукас васкескейлор навас

"Реал" готов включить в будущую сделку по Салаху трех своих игроковМадридский "Реал" готов включить в будущую возможную сделку по вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху трех своих игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, ради подписания египтянина королевский клуб готов расстаться с голкипером Кейлором Навасом, полузащитником Иско и вингером Лукасом Васкесом. Первого "сливочные" оценили в 30 миллионов евро, второго - в 80 миллионов евро, а третьего - в 40 миллионов евро.

Отметим, что за Салаха "Ливерпуль" хочет получить порядка 200 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" начал переговоры с ведущим защитником "Баварии". | soccernews.ru

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