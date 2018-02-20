"Реал" готов включить в сделку по Азару одного из двух своих ключевых игроков

Теги реал мадридчелсимарко асенсиоэден азарискокарим бензема

"Реал" готов включить в сделку по Азару одного из двух своих ключевых игроковМадридский "Реал" готов включить в сделку по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару одного из двух своих ключевых игроков.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, отпустить в стан "аристократов" в обмен на 27-летнего бельгийца королевский клуб будет готов полузащитника Иско либо форварда Карима Бензема. Однако чемпионы Англии, в случае расставания со своим лидером, хотели бы получить в обратном направлении Марко Асенсио.

Напомним, "Реал" определится со своей позицией по Азару после матчей с "Челси". | soccernews.ru

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