"Реал" готов включить в сделку по Де Хеа двух своих игроков

Теги реал мадриддавид де хеаманчестер юнайтедкейлор навасматео ковачич

"Реал" готов включить в сделку по Де Хеа двух своих игроковМадридский "Реал" готов включить в сделку по голкиперу английского "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа двух своих игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, помимо денежной компенсации за 27-летнего вратаря "красных дьяволов", королевский клуб готов будет включить в сделку своего "первого номера" Кейлора Наваса и полузащитника Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 19 мячей в 29 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Кроосу. | soccernews.ru

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