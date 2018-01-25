"Реал" готов включить в сделку по Де Хеа двух своих игроков

Мадридский "Реал" готов включить в сделку по голкиперу английского "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа двух своих игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, помимо денежной компенсации за 27-летнего вратаря "красных дьяволов", королевский клуб готов будет включить в сделку своего "первого номера" Кейлора Наваса и полузащитника Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 19 мячей в 29 играх за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Кроосу. | soccernews.ru