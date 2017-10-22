"Реал" готов включить в сделку по Кейну двух своих игроков

Мадридский "Реал" намерен купить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, однако не хочет платить за него требуемые 222 миллиона евро.

Как сообщает AS, в связи с этим, королевский клуб готов включить в сделку по лидеру "шпор" двух своих игроков - вингера Гарета Бэйла и нападающего Борху Майораля.

Отмечается, что Бэйла "Реал" оценивает в 100 миллионов евро, а Майораля - в 30 миллионов.

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