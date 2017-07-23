"Реал" готов включить в сделку по Мбаппе своего хавбека

Мадридский "Реал" все еще вполне рассчитывает приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб не готов платить за 18-летнего нападающего полную сумму в размере 190 миллионов евро, которую требуют монегаски. Поэтому для ее снижения "сливочные" будут готовы включить своего полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, "Реал" определился с альтернативами Мбаппе. | soccernews.ru