"Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека

Теги реал мадридсергей милинкович-савичлациодани себальос

"Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбекаМадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует La Repubblica.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассчитывает снизить размер суммы компенсации за 23-летнего серба путем включения в сделку по нему своего хавбека Дани Себальоса.

Напомним, Милинкович-Савич вошел в число приоритетных трансферных целей "Реала" на лето. | soccernews.ru

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