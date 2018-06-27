"Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека

Мадридский "Реал" готовит предложение по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, информирует La Repubblica.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассчитывает снизить размер суммы компенсации за 23-летнего серба путем включения в сделку по нему своего хавбека Дани Себальоса.

Напомним, Милинкович-Савич вошел в число приоритетных трансферных целей "Реала" на лето. | soccernews.ru